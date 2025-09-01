পটিয়ায় পৃথক দুর্ঘটনায় একই দিনে তিনজনের মৃত্যু

পটিয়ায় পৃথক দুর্ঘটনায় একই দিনে তিনজনের মৃত্যু
চট্টগ্রামের পটিয়ায় পৃথক তিনটি দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধ, শিশু এবং অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এসব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।
রিকশার ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু
এদিন সকাল সাড়ে ১১টায় পটিয়া পৌর সদরের কাগজী পাড়া এলাকায় রিকশার ধাক্কায় হাবিবা আক্তার (৭) নামের এক শিশু গুরুতর আহত হয়। জানা গেছে, বোয়ালখালী উপজেলার কানুনগো পাড়া এলাকার আব্দুর রহিমের মেয়ে হাবিবা তার খালার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয় এবং পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে পথেই তার মৃত্যু হয়।
পুকুরে ভাসমান অবস্থায় বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার
সোমবার সকাল ৭টার দিকে ধলঘাট ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঈশ্বরখাইন গ্রামে বাড়ির পুকুর থেকে কাজী জাফর আহমেদ (৬৫) নামের এক বৃদ্ধের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি মৃত দানু মিয়ার ছেলে।
সড়কে অজ্ঞাত যুবকের মৃত্যু
একই দিন দুপুর সাড়ে ১২টায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ফুলকলি ফ্যাক্টরির পাশে মুমূর্ষু অবস্থায় এক অজ্ঞাত যুবককে উদ্ধার করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের তিন রোভার স্কাউট সদস্য রোবান রাহাত জুবায়ের ইব্রাহিম, তাজবির ও মোহাম্মদ শাহরিয়ার তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এই বিষয়ে পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরুজ্জামান বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
