ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে থেকে ৬১টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাজীপুরের ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান ( ছবি: সংগৃহীত)

গাজীপুরের ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান থেকে ৬১টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে প্রায় ৩ কোটি টাকা মূল্যের এক একর সংরক্ষিত বনভূমি উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বন অধিদপ্তর ও গাজীপুর জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান রেঞ্জের বাউপাড়া বিট এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের ঢাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এই কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেন।

এতে আরও জানানো হয়, গাজীপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশ এবং বন বিভাগের সমন্বিত দল এই অভিযানে অংশ নেয়। অভিযানে বাহাদুরপুর মৌজার ২৫৪, ২৬৭ এবং ৩০৩ নম্বর সিএস দাগের প্রায় এক একর বনভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা।

অভিযানে ৪৮ জন জবরদখলকারীর অবৈধভাবে নির্মিত ভবন, দোকানপাটসহ ছোট-বড় মোট ৬১টি স্থাপনা এই অভিযানে ভেঙে ফেলা হয়। বনভূমি সংরক্ষণ ও প্রকৃতি রক্ষায় ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

