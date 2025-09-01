সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান খাদেমুল বাশারের শাহাদাতবার্ষিকী পালন
যথাযথ মর্যাদায় সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল মুহাম্মদ খাদেমুল বাশার (বীরউত্তম) ও স্কোয়াড্রন লিডার মফিজুল হকের ৪৯তম শাহাদাতবার্ষিকী পালিত হয়েছে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করেছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধে এয়ার ভাইস মার্শাল খাদেমুল বাশার ৬ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বিমানবাহিনী গঠনে তার অসামান্য অবদান ছিল। ১৯৭৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি শহীদ হন। একই ঘটনায় স্কোয়াড্রন লিডার মফিজুল হকও শাহাদাত বরণ করেন।
আইএসপিআর জানায়, শহীদদের স্মরণে বিমানবাহিনীর সব ঘাঁটি ও ইউনিটের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এসময় তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়।
এছাড়া বিমানবাহিনী ঘাঁটি বীর উত্তম এ কে খন্দকারের উদ্যোগে শহীদদের কবর জিয়ারত ও ফাতেহা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। এসব কর্মসূচিতে বিমান বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিমানসেনা ও অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
টিটি/কেএইচকে/এএসএম