  2. জাতীয়

সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান খাদেমুল বাশারের শাহাদাতবার্ষিকী পালন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান খাদেমুল বাশারের শাহাদাতবার্ষিকী পালন
সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল মুহাম্মদ খাদেমুল বাশার (বীরউত্তম)

যথাযথ মর্যাদায় সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল মুহাম্মদ খাদেমুল বাশার (বীরউত্তম) ও স্কোয়াড্রন লিডার মফিজুল হকের ৪৯তম শাহাদাতবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করেছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধে এয়ার ভাইস মার্শাল খাদেমুল বাশার ৬ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বিমানবাহিনী গঠনে তার অসামান্য অবদান ছিল। ১৯৭৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি শহীদ হন। একই ঘটনায় স্কোয়াড্রন লিডার মফিজুল হকও শাহাদাত বরণ করেন।

আইএসপিআর জানায়, শহীদদের স্মরণে বিমানবাহিনীর সব ঘাঁটি ও ইউনিটের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এসময় তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়।

এছাড়া বিমানবাহিনী ঘাঁটি বীর উত্তম এ কে খন্দকারের উদ্যোগে শহীদদের কবর জিয়ারত ও ফাতেহা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। এসব কর্মসূচিতে বিমান বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিমানসেনা ও অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

টিটি/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।