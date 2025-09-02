হাবিবুল বশর মাইজভান্ডারীর জানাজা সন্ধ্যায়

হাবিবুল বশর মাইজভান্ডারীর জানাজা সন্ধ্যায়
শাহ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভান্ডারীর নাতি ও সৈয়দ শফিউল বশর মাইজভান্ডারীর বড় ছেলে বর্তমান পীর শাহ সুফি সৈয়দ হাবিবুল বশর মাইজভান্ডারীর মরদেহ ফটিকছড়ির মাইজভান্ডার দরবার শরিফে পৌঁছেছে। আজ বাদ মাগরিব জানাজা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে মাইজভান্ডার কর্তৃপক্ষ।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় তার মরদেহ মাইজভান্ডার দরবার শরিফে আনা হয়। এসময় কান্নায় ভেঙে পড়েন মাইজভান্ডারীর হাজারো ভক্ত-অনুসারী।
জানা যায়, সোমবার থেকেই অসংখ্য মানুষ পীরের শেষ দর্শনের জন্য মাইজভান্ডারে এসে ভিড় করতে শুরু করেন। মরদেহ আসার পরে মাইজভান্ডারে এক মায়াময় পরিস্থিতি তৈরি হয়।
মাইজভান্ডার দরবার শরিফ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আজ বাদ মাগরিব দরবার শরিফ সংলগ্ন শাহী ময়দানে মরহুমের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।
শাহসুফি সৈয়দ হাবিবুল বশর মাইজভান্ডারীর ইন্তেকালে মাইজভান্ডারের সব মঞ্জিল, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।
রোববার সকাল ১০টা ৫ মিনিটের দিকে থাইল্যান্ডের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সৈয়দ হাবিবুল বশর মাইজভান্ডারী। তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে এবং অসংখ্য ভক্ত-অনুসারী রেখে গেছেন।
