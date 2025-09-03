  2. জাতীয়

রাজধানীতে ৬ হাজার ইয়াবাসহ যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০১ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আটক মোহাম্মদ ইয়াছিন

রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬ হাজার পিস ইয়াবাসহ এক যুবককে আটক করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

বুধবার (৩সেপ্টেম্বর) ডিবির রমনা বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) ইলিয়াস কবির এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতার যুবকের নাম মোহাম্মদ ইয়াছিন (৩৩)।

ডিসি ইলিয়াস কবির বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল সন্ধ্যায় নিকুঞ্জ-১ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় ৬ হাজার ইয়াবাসহ মোহাম্মদ ইয়াছিন নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৮ লাখ টাকা।

গ্রেফতার আসামির বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

