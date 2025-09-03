  2. জাতীয়

যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রতিবেদন

আগস্টে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা ঢাকায়, কম বরিশালে

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪৪ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০২৫ সালের আগস্ট মাসে সারাদেশে ৪৯৭টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে, ফাইল ছবি

২০২৫ সালের আগস্ট মাসে সারাদেশে ৪৯৭টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় নিহত হন ৫০২ জন এবং আহত হন এক হাজার ২৩২ জন। সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে ঢাকা বিভাগে আর কম বরিশাল বিভাগে।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়।

যাত্রী কল্যাণ সমিতি বলছে, ১৩২টি সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ঢাকা বিভাগে। এসব দুর্ঘটনায় ১২৮ জন নিহত এবং ৩৩৩ জন আহত হয়েছেন। সবচেয়ে কম সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে বরিশাল বিভাগে। ১৫টি দুর্ঘটনায় সেখানে ১৪ জন নিহত ও ২২ জন আহত হন।

সংগঠনটি জানিয়েছে, আগস্ট মাসে রেলপথে ৩৪টি দুর্ঘটনায় ৩৪ জন নিহত হয়েছেন। নৌপথে ২১টি দুর্ঘটনায় নিহত হন ২৭ জন, আহত হন ২২ জন এবং ১৩ জন নিখোঁজ হন। সড়ক, রেল ও নৌপথে সর্বমোট ৫৫২টি দুর্ঘটনায় ৫৬৩ জন নিহত ও এক হাজার ২৬১ জন আহত হয়েছেন। এ সময়ে ১৬৫টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৭৬ জন নিহত ও ১৪৪ জন আহত হয়েছেন। যা মোট দুর্ঘটনার ৩৩ দশমিক ১৯ শতাংশ, নিহতের ৩৫ দশমিক ০৫ শতাংশ ও আহতের ১১ দশমকি ৬৮ শতাংশ।

যাত্রী কল্যাণ সমিতি তাদের প্রতিবেদনটিতে আরও জানায়, সড়কে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১২ জন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, ১৬২ জন চালক, ৮২ জন পথচারী, ১৯ জন পরিবহন শ্রমিক, ৯৭ জন শিক্ষার্থী, ১১ জন শিক্ষক, ৯৫ জন নারী, ৪২ জন শিশু, একজন মুক্তিযোদ্ধা, একজন আইনজীবী, তিনজন সাংবাদিক এবং ২৬ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী। তাদের মধ্যে নিহত হন একজন পুলিশ সদস্য, একজন সেনাসদস্য, একজন ফায়ার সার্ভিস সদস্য, একজন মুক্তিযোদ্ধা, একজন আইনজীবী, ১৪২ জন বিভিন্ন পরিবহনের চালক, ৮২ জন পথচারী, ৭৩ জন নারী, ৩৮ জন শিশু, ৫১ জন শিক্ষার্থী, সাতজন পরিবহন শ্রমিক, সাতজন শিক্ষক ও ১১ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী।

এসএনআর/এএসএম

