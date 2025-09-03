গাজীপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকচালকসহ নিহত ২

গাজীপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকচালকসহ নিহত ২
গাজীপুরে অরক্ষিত রেল ক্রসিংয়ে ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকচালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) মধ্যরাতে মহানগরীর ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের দাক্ষিণখান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি।
রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. নাদিরুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, রাত দেড়টার দিকে একটি ডাম্প ট্রাক অরক্ষিত রেলক্রসিংয়ে পার হওয়ার সময় ঢাকাগামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে ট্রাকটি দুমড়ে-মুচড়ে ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়। অপর একজনকে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে সেখানে তিনি মারা যান।
তিনি আরও জানান, নিহতদের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
