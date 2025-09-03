  2. জাতীয়

চট্টগ্রাম বন্দর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক কারবারিসহ গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০০ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পৃথক অভিযানে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে চট্টগ্রামের বন্দর থানা পুলিশ

চট্টগ্রামের বন্দর থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার অন্য দুইজনের একজন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ও অপরজন ইয়াবাসহ গ্রেফতার হয়েছেন।

মঙ্গলবার দিনগত রাত থেকে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) নেতৃত্বে এএসআই গোলাম মওলা ও ফোর্স হালিশহরের নিশ্চিন্তাপাড়া এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় সাজা পরোয়ানাভুক্ত আসামি মোহাম্মদ নুর উদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এছাড়া বুধবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে একই থানার এসআই আবু সাঈদ রানার নেতৃত্বে আরেক অভিযান চালানো হয় নিমতলা এলাকায়। সেখানে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলার আসামি সালাউদ্দিন রনিকে (৪৩) গ্রেফতার করা হয়। তিনি বন্দর থানায় দায়ের হওয়া মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি। তাকেও আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পাশাপাশি মঙ্গলবার রাত ১২টা ৫ মিনিটে এছাক ডিপো সংলগ্ন আদর্শপাড়া মোড়ে বিশেষ অভিযান চালায় বন্দর থানা পুলিশ। এ সময় মাদক কারবারি মো. সাজ্জাদ হোসেনকে (৩৬) ১০০ পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন বলেন, অপরাধ দমনে আমাদের নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। কেউ অপরাধ করলে তাকে আইনের মুখোমুখি হতেই হবে।

