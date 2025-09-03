কেন্দ্রীয় কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হাজতি ঢামেকে মারা গেছেন

কেন্দ্রীয় কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হাজতি ঢামেকে মারা গেছেন
ঢাকার কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মো. সুমন (৪৫) নামের একজন হাজতি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মারা গেছেন।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাতটার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন। এর আগে সন্ধ্যায় কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলে ওই হাজতিকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন কারারক্ষীরা।
কারারক্ষী আরমান জানান, সন্ধ্যার দিকে কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতি সোহেল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি জানান, মো. সুমন কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতি হিসেবে ছিলেন। তার হাজতি নম্বর ১৯২২২/২৫। তিনি রাজধানীর হাজারীবাগের ভাগলপুর এলাকার বাসিন্দা আব্দুর রশিদের সন্তান। তবে কোন মামলায় তিনি কারাভোগ করছিলেন সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারে কাছে হস্তান্তর করা হবে।
কাজী আল-আমিন/এমকেআর/এমএস