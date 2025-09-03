  2. জাতীয়

পুলিশের ওপর হামলা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৯ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
‘কবজি কাটা’ গ্রুপের দুই ভাইসহ গ্রেফতার ৯
কেরানীগঞ্জ ও সাভার এলাকায় ডিবির অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তিরা/ ছবি: জাগো নিউজ

রাজধানীর আদাবরে পুলিশ সদস্যের ওপর হামলার অভিযোগে ‘কবজি কাটা’ গ্রুপের সদস্য দুই ভাইসহ নয়জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ডিবি-তেজগাঁও বিভাগ এ তথ্য জানিয়েছে।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন- মো. জনি (২৪), মো. রনি (২৭), মো. ওসমান (২০), মো. নাজির (২০), মো. রাজু (২৭), মো. শাকিল (১৯), মো. আবুল কামাল আজাদ (১৯), মো. রেজু খান আলম (২২) ও মো. আল-আমিন (১৮)। তাদের মধ্যে জনি ও রনি দুই ভাই।

ডিবি জানায়, ১ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৮টার দিকে আদাবরের শ্যামলী হাউজিং এলাকায় একটি অপহরণের ঘটনায় পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে অভিযুক্তরা অতর্কিত হামলা চালান। এসময় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে পুলিশ সদস্য আল-আমিন গুরুতর আহত হন। তার কবজিসহ বাম হাতে গভীর জখম হয়। এছাড়া অন্য পুলিশ সদস্যরাও বিভিন্ন মাত্রায় আহত হন। সেই সঙ্গে হামলাকারীরা পুলিশের টহল গাড়ি ভাঙচুর করে পালিয়ে যান।

ঘটনার পরপরই ডিবির একাধিক দল অভিযানে নামে। পরবর্তীতে বুধবার ভোররাতে কেরানীগঞ্জ ও সাভার এলাকায় অভিযান চালিয়ে নয়জনকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের কাছ থেকে দুটি দেশীয় ধারালো অস্ত্র জব্দ করা হয়।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফতার ব্যক্তিরা ‘কবজি কাটা’ গ্রুপের সক্রিয় সদস্য। দলটির প্রধান আনোয়ার বর্তমানে কারাগারে থাকায় জনি ও রনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তারা রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও আদাবর এলাকায় চাঁদাবাজি, ছিনতাই, মাদক সেবন, ইভটিজিং, অপহরণ ও জবর-দখলের মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত।

