স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগ একীভূত হলো
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগকে একীভূত করেছে সরকার। রুলস অব বিজনেসের ক্ষমতাবলে ‘সুরক্ষা সেবা বিভাগ’ এবং ‘জননিরাপত্তা বিভাগ’কে একীভূত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নামে পুনর্গঠন করে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
এর আগে ২০১৭ সালের ১৮ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে দুটি বিভাগ (জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ) গঠন করা হয়। তখন রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে এ দুটি বিভাগ গঠন করেছিলেন। কাজের সুবিধার্থে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দু'ভাগ করা হয় বলে তখন জানানো হয়েছিল।
সমন্বয়ে সুবিধা ও কাজে গতিশীলতা আনতে গত বছরের ৩ নভেম্বর দুই বিভাগকে এক করার অনুশাসন দেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে চিঠি পাঠানো হয়।
সম্প্রতি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে বিষয়টি অনুমোদন দেওয়া হয়।
আরএমএম/এমআইএইচএস