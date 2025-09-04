সংসদ নির্বাচনের প্রচারণায় এক প্রার্থীর ২০টির বেশি বিলবোর্ড নয়

সংসদ নির্বাচনের প্রচারণায় এক প্রার্থীর ২০টির বেশি বিলবোর্ড নয়
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের প্রচারণায় পোস্টারের ব্যবহার থাকছে না। একই সঙ্গে একটি সংসদীয় এলাকায় কোনো একজন প্রার্থী নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি বিলবোর্ড ব্যবহার করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০টি বেশি বিলবোর্ড ব্যবহার করা যাবে। এমন বিধান রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালায় যুক্ত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
বিলবোর্ড ব্যবহার সীমিত করার কারণ হিসেবে কমিশন বলছে, বিলবোর্ড তৈরিতে অনেক টাকা খরচ হয়, এক্ষেত্রে ইচ্ছেমতো বিলবোর্ড ব্যবহারে প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় সীমা অতিক্রম করতে পারে। এছাড়া বিলবোর্ডের কারণে প্রার্থীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং পরিবেশ নষ্ট হতে পারে। বিলবোর্ড ব্যবহার সীমিত করার ক্ষেত্রে এসব বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।
জানতে চাইলে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘এমন একটি বিষয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালায় আছে।’
গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে বিলবোর্ড ব্যবহার বিষয়ে ইসি জানিয়েছে, বিলবোর্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুধু ডিজিটাল বিলবোর্ডগুলোতে আলোর ব্যবহার করা যাবে। বিদ্যুতের ব্যবহার করা যাবে। অন্য ক্ষেত্রে আলোকসজ্জার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।
আরও পড়ুন
আচরণ বিধিমালা নিয়ে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, প্রার্থীর প্রচারে বিলবোর্ড ব্যবহার অতীতে ছিল না; এবার যুক্ত করা হয়েছে। পোস্টার ব্যবহার বন্ধে সংস্কার কমিশনেরও একটি প্রস্তাব ছিল। আমরাও একমত। ব্যানার ও ফেস্টুনের ব্যবহার নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
তিনি বলেন, সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির তালিকায় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের যোগ করা হয়েছে। ফলে তারা প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নামতে পারবেন না। তাদের জন্য বিভিন্ন সরকারি সুবিধা, যেমন সার্কিট হাউস, ডাক বাংলো ও রেস্ট হাউস ব্যবহারে কিছু বিধিনিষেধ দেওয়া হয়েছে।
এমওএস/এমকেআর/এএসএম