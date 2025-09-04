বিজয় সরণিতে ট্রাকচাপায় সাইকেল আরোহী নিহত
রাজধানীর তেজগাঁওয়ের বিজয় সরণিতে ট্রাকচাপায় রাকিব (৩০) নামে এক বাইসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌনে ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আব্দুল কাইয়ুম নামে এক পথচারী বলেন, বিজয় সরণি এলাকায় ওই যুবক সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় একটি ট্রাকের চাপায় গুরুতর আহত হন তিনি। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত রাকিবের বোন মারিয়া বলেন, আমার ভাই তিব্বত কোম্পানিতে চাকরি করতো। সকালে বাসা থেকে সাইকেল নিয়ে বের হয়। পথে বিজয় সরণি সিগন্যাল এলাকায় একটি ট্রাকের চাপায় গুরুতর আহত হয় সে। পরে মেডিকেলে তার মৃত্যু হয় বলে জানতে পারি।
তিনি জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার বদরপুরে। বাবার নাম আব্দুল মান্নান। ঢাকায় তার ভাই ফার্মগেট এলাকায় থাকতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ মর্গে রাখা আছে। এ ঘটনায় ঘাতক ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/বিএ/এএসএম