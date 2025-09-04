  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ নেতা কাইয়ুম গ্রেফতার

প্রকাশিত: ১২:৫৮ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের বন্দর থানার সভাপতি মো. কাইয়ুমকে (৩৪) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নগরীর বন্দর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

বন্দর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিনের নেতৃত্বে এসআই (নিরস্ত্র) মো. ইয়াছিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর এলাকায় অভিযান চালান। এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাইয়ুমকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার কাইয়ুম দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর সিমেন্স হোস্টেল এলাকার মৃত শরিফের সন্তান। পুলিশের ওপর হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।

ওসি আফতাব উদ্দিন বলেন, কাইয়ুমের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী ২০১৩)-এর একাধিক ধারা এবং দণ্ডবিধির ১৪৩/১৮৬/৩৩৩/৩৫৩/৩৪ ধারায় মামলা রয়েছে। বন্দর থানার মামলা নম্বর ১১। তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

