সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৬৯২

প্রকাশিত: ০১:৪০ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১০৮৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৬০৯ জন।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১০৮৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৬০৯ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৬৯২ জনকে।

অভিযানিক কার্যক্রমে একটি একনলা বন্দুক, চারটি এলজি, একটি কিরিচ ও দুটি বার্মিজ চাকু উদ্ধার করা হয়েছে।

