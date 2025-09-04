সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৬৯২
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১০৮৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৬০৯ জন।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১০৮৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৬০৯ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৬৯২ জনকে।
অভিযানিক কার্যক্রমে একটি একনলা বন্দুক, চারটি এলজি, একটি কিরিচ ও দুটি বার্মিজ চাকু উদ্ধার করা হয়েছে।
