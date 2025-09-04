  2. জাতীয়

প্লট বরাদ্দে অনিয়ম-দুর্নীতি

হাসিনা-জয়ের বিরুদ্ধে রেড নোটিস জারির পদক্ষেপ নিতে দুদকের চিঠি

প্রকাশিত: ০৬:৪৪ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হাসিনা-জয়ের বিরুদ্ধে রেড নোটিস জারির পদক্ষেপ নিতে দুদকের চিঠি

ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির জন্য পদক্ষেপ নিতে পুলিশ সদর দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গত ৩ সেপ্টেম্বর এ চিঠি পাঠানো হয়।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, প্লট জালিয়াতির মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা পুলিশ মহাপরিদর্শককে এই চিঠি পাঠিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রথমে পুলিশ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রেড নোটিশ জারির বিষয়ে চিঠি পাঠানো হবে। পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ইন্টারপোলে রেড নোটিশ জারি করতে চিঠি পাঠানো হবে।

দুদকের চিঠিতে বলা হয়েছে, মামলার তদন্তকালে জানা গেছে, এজাহারনামীয় আসামি শেখ হাসিনা বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন। ন্যায়বিচারের স্বার্থে তার অবস্থান শনাক্ত করে দেশে ফিরিয়ে এনে আইনের মুখোমুখি করার জন্য আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

চিঠিতে শেখ হাসিনা ও তার ছেলের বিস্তারিত তথ্য যেমন নাম, জাতীয় পরচিয়পত্র (এনআইডি) ও পাসপোর্ট নম্বর, ঠিকানাসহ গ্রেফতারি পরোয়ানা ও অভিযোগপত্রের কপি সংযুক্ত করা হয়েছে।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর ভারতে অবস্থান করছেন শেখ হাসিনা। তার ছেলে জয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। পরিবারের অন্য সদস্যরাও দেশের বাইরে রয়েছেন।

দুদক জানায়, রাজধানীর পূর্বাচলে নতুন শহর প্রকল্পে ছয়টি প্লট বরাদ্দে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে আসামিদের বিরুদ্ধে। গত বছরের ডিসেম্বরে অনুসন্ধান শুরু হয় এবং চলতি বছরের ১২ জানুয়ারি ছয়টি মামলা করা হয়। মামলায় শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, বোন শেখ রেহানা, রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি, মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক ও আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তীকে আসামি করা হয়।

দুদকের অভিযোগ, সরকারের সর্বোচ্চ পদে থাকাকালীন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। অযোগ্য হলেও তারা পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরে ১০ কাঠা করে প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন। গত ৩১ জুলাই ঢাকার দুই বিশেষ জজ আদালত এই ছয় মামলায় ২৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর নির্দেশ দেন।

