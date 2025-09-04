  2. জাতীয়

জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:২৬ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গুইন লুইস কুহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। বৈঠকে জাতিসংঘ ও অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে বিদ্যমান সহযোগিতার প্রশংসা করেন লুইস। বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রাধিকার ও সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে এ সময় বিস্তৃত আলোচনা হয়।

বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারিত জাতীয় নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা অব্যাহত রাখার বিষয়ে জাতিসংঘের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন আবাসিক সমন্বয়কারী। তিনি বলেন, জাতিসংঘ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছে। দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচনকে সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ করতে জাতিসংঘ কীভাবে সহায়তা দিতে পারে তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি সরকারের উচ্চাভিলাষী সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সহযোগিতা বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়েও মতবিনিময় করেন তারা।

এছাড়া, আসন্ন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ও চলতি মাসের শেষে অনুষ্ঠিতব্য রোহিঙ্গা সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হয়। রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা হ্রাস নিয়ে উভয়পক্ষই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ সহায়তা কমে যাওয়ায় এরইমধ্যে শিক্ষা ও জরুরি সেবাসমূহে সংকট তৈরি হচ্ছে বলে বৈঠকে উল্লেখ করা হয়।

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস রোহিঙ্গা সংকটে আন্তর্জাতিক সংহতি ও সহায়তা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, টেকসই আন্তর্জাতিক সহায়তা ছাড়া বাংলাদেশের মানবিক প্রতিক্রিয়া কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে।

অন্যদিকে, আবাসিক সমন্বয়কারী লুইস বাংলাদেশের সংস্কার ও উত্তরণ প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের অটল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

