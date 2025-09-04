সোহাগের কাউন্টারে হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

সোহাগের কাউন্টারে হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি
রাজধানীর মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে এই দাবি জানানো হয়।
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি কফিল উদ্দিন আহমদ, কার্যকরী সভাপতি এম এ বাতেন, মহাসচিব মো. সাইফুল আলম, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যানজনাব রমেশ চন্দ্র, ভাইস-চেয়ারম্যান বজলুর রহমান রতন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক কফিল উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আ. রহিম বক্স দুদু এবং সাধারণ সম্পাদক হুমায়ূন কবির খান এই যৌথ বিবৃতি দেন।
বিবৃতিতে তারা বলেন, বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে মালিবাগে সোহাগ পরিবহন লিমিটেডের যাত্রী কাউন্টারে একদল সন্ত্রাসী অতর্কিত হামলা চালান। তারা কাউন্টার ভাঙচুর ও লুটপাট চালান। এছাড়া সাধারণ যাত্রীসহ পরিবহনের স্টাফদের দেশি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে জখম করে। এতে এলাকার লোকজনসহ যাত্রীরা ছুটাছুটি করে এবং আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।
আরও পড়ুন
ওই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর সারাদেশের মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে এবং উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ বিষয়ে সোহাগ পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রমনা ও রামপুরা থানায় অভিযোগ করেছে।
তাই সারাদেশের মালিক, শ্রমিক ও যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি।
এমএমএ/এমআইএইচএস