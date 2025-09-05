  2. জাতীয়

নীলফামারীর সাবেক এমপি সাদ্দাম হোসেন পাভেল গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নীলফামারী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাদ্দাম হোসেন পাভেল/ ছবি- সংগৃহীত

রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলসহ নাশকতার পরিকল্পনা ও অর্থায়নের অভিযোগে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য সাদ্দাম হোসেন পাভেলকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এছাড়া আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের আরও সাত নেতাকর্মী গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানান ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

গ্রেফতাররা হলেন- নীলফামারী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাদ্দাম হোসেন পাভেল (৫০), পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলা শাখার ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. তানজিল হোসেন অভি (২৯), পটুয়াখালীর বাউফলের সূর্যমনি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আনিসুর রহমান হাওলাদার (৪৩), বাউফল উপজেলা শাখা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বর্তমানে বঙ্গবন্ধু কল্যাণ পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক একেএম খোরশেদ আলম (৬৫), ঢাকার বংশাল থানার ৩২নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা মো. দেলোয়ার হোসেন বাবলু (৬১), উত্তরা পূর্ব ১নং ওয়ার্ড যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আল মামুন ভুইয়া (২৯), যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য মো. কায়কোবাদ ওসমানী (৫৩) এবং মুন্সিগঞ্জের লৌহজং থানার খিতিরপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন (৬০)।

ডিবির বরাতে তালেবুর রহমান বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ৫০ মিনিটের দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে সাদ্দাম হোসেন পাভেলকে গ্রেফতার করে ডিবি-সাইবার বিভাগের একটি টিম। এর আগে সন্ধ্যা ৬টার দিকে ডিবি-মতিঝিল বিভাগের একটি টিম সবুজবাগ থানার মানিকদিয়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. তানজিল হোসেন অভিকে গ্রেফতার করে। একই এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. আনিসুর রহমান হাওলাদারকে গ্রেফতার করে ডিবি-মতিঝিল বিভাগের একটি টিম।

একইদিন রাত ৯টা ১৫ মিনিটের দিকে ডিবি-মতিঝিল বিভাগের একটি টিম পান্থপথ এলাকায় অভিযান চালিয়ে একেএম খোরশেদ আলমকে গ্রেফতার করে। সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটের দিকে রাজধানীর কোতোয়ালি থানার নয়াবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. দেলোয়ার হোসেন বাবলুকে গ্রেফতার করে ডিবি লালবাগ বিভাগের একটি টিম। এর আগে দুপুরে ডিবি-গুলশান বিভাগের একটি টিম কোতোয়ালি থানার পুলিশ ক্লাবের সামনে অভিযান চালিয়ে আল মামুন ভুইয়াকে গ্রেফতার করা হয়।

এছাড়া রাত ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে রাজধানীর রামপুরা থানার মালিবাগ চৌধুরীপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. কায়কোবাদ ওসমানীকে গ্রেফতার করে ডিবি সাইবার বিভাগের একটি টিম। রাত ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে ডিবি-মতিঝিল বিভাগের একটি টিম রমনা থানার কাকরাইল এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. আনোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করে।

ডিসি তালেবুর রহমান বলেন, গ্রেফতার সবার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল করার মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।

