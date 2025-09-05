  2. জাতীয়

নীলফামারীতে শ্রমিকের প্রাণহানির প্রতিবাদে ঢাকায় মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৩ পিএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি

নীলফামারীতে শ্রমিকের প্রাণহানির ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও মিছিল করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি। এসময় জুলাই সনদে গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের নিশ্চয়তা ও ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিলের আগে শ্রম আইন সংশাধনের দাবি জানান তারা।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে সংগঠনটি।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, নীলফামারী ইপিজেডের এভারগ্রিন কারখানার বকেয়া বেতন ও ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলনে আইনশৃংঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। গণঅভ্যুত্থানের পর থেকেই পুলিশ সংস্কারের দাবি শ্রমিক সংগঠনসহ অন্যান্যরা জানালেও সেই সংস্কার হয়নি। আইনশৃংঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে নিরাপত্তার বদলে গুলিতে প্রাণ হারাচ্ছে শ্রমিক। এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, বিচার ও যথাযথ ক্ষতিপূরণ দাবি করেন তারা।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখকার বলেন, গণঅভ্যুত্থানের পর শ্রম আইন পরিবর্তন ও শ্রমখাত সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছেন শ্রমিকরা। কিন্তু এখনো শ্রম আইনের সংশোধন ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়নি। শ্রমিকদের দাবি বিবেচনায় নিয়ে অবশ্যই জুলাই সনদে তাদের অধিকার বাস্তবায়নের নিশ্চয়তার ঘোষণা থাকতে হবে।

এসময় তিনি গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের নিশ্চয়তা ও নির্বাচনের তফসিলের আগে শ্রম আইন সংশাধনের দাবিসহ ১০ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে আইন প্রণয়নের আহ্বান জানান।

