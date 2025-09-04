উত্তরা ইপিজেডে কাজে ফিরেছেন শ্রমিকরা, সেনাবাহিনী-পুলিশ মোতায়েন

উত্তরা ইপিজেডে কাজে ফিরেছেন শ্রমিকরা, সেনাবাহিনী-পুলিশ মোতায়েন
শ্রমিকদের ২৩ দফা দাবি মেনে বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) থেকে খুলেছে নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেড। এতে সকাল থেকে আগের মতো শ্রমিকদের কাজে ফেরার চিত্র দেখা গেছে। তবে সেখানে সেনাবাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন আছে। তারা শ্রমিকদের পরিচয়পত্র যাচাইবাছাই এবং সন্দেহ হলে তল্লাশি চালাচ্ছে।
উত্তরা ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ইপিজেড খোলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শ্রমিকদের দাবিগুলো নিয়ে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং সমস্যার সমাধান হয়েছে।
এর আগে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মঙ্গলবার একজন শ্রমিক নিহতের ঘটনায় বুধবার সারাদিন বন্ধ থাকে উত্তরা ইপিজেডের ২৪টি কারখানা। সমস্যা সমাধানে বৈঠকে বসেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, আন্দোলনরত শ্রমিক প্রতিনিধিসহ বেপজা কর্তৃপক্ষ।
দীর্ঘ ৫ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা বৈঠকের পর সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন নীলফামারীর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুস সামাদ শিকদার।
নিহত শ্রমিকের ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা। এ ঘটনাকে অনাকাঙ্ক্ষিত দাবি করে এ ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
তিনি বলেন, যিনি নিহত হয়েছেন তার পরিবারকে প্রাথমিকভাবে কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। আইনানুগভাবে তাদের যত ক্ষতিপূরণ পাওনা আছে তার পুরোটাই প্রদান করা হবে।
আলোচনা সভায় উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় কোনো শ্রমিকের বিরুদ্ধে কোনো রকমের মামলা যেন না হয় আমরা সেটা বলেছি, কর্তৃপক্ষ তা মেনে নিয়েছে। শ্রমিকেরা যাতে কারখানায় নির্ভয়ে কাজ করতে পারে এমন দাবিও ছিল রাজনৈতিক নেতাদের।
