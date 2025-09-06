  2. জাতীয়

জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দুজন গুলিবিদ্ধ

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৮ এএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে/ছবি: জাগো নিউজ

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। সেখানে রাহুল (২২) ও মনির (২৫) নামে দুজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গুলিবিদ্ধদের ঢামেকে নিয়ে আসা পথচারীদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, রাতে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভাঙচুর করতে যান। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় একজনের ডান হাতে ও একজনের বাম হাতে গুলিবিদ্ধ রাগে। ঢামেকের জরুরি বিভাগে তাদের চিকিৎসা চলছে।

এর আগে এদিন সন্ধ্যা ৭টার পরপর বিক্ষোভকারীদের একটি দল জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। ভাঙচুর শেষে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরে সাড়ে ৭টার দিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ারগ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। পরে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

এরও আগে গত ৩০ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

