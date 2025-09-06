রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবনের পানির হাউজে পড়ে শিশুর মৃত্যু

রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবনের পানির হাউজে পড়ে শিশুর মৃত্যু
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর বিবির বাগিচায় নির্মাণাধীন ভবনের পানির হাউজে পড়ে মো. শাফি (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
শিশুটির মা মোছা. জান্নাতুল জানান, তার ছেলে বিবির বাগিচা ১নং গেট এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের পানির হাউজে পড়ে অচেতন হয়ে যায়। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত ৮টার দিকে মৃত্যু ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি নওগাঁ জেলার মান্দা থানার তুরুক বাইরা এলাকায়। তার স্বামীর নাম বিলাল হোসেন। বর্তমানে তারা বিবির বাগিচায় এলাকায় থাকেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/ইএ