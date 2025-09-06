মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ বৈষম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা: ইমাম হায়াত

মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ বৈষম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা: ইমাম হায়াত
প্রাণাধিক প্রিয়নবীর দেওয়া বৈষম্যহীন মানবতার রাষ্ট্র ছাড়া খুন-জুলুম ও স্বৈর দস্যুতার অন্ধকার থেকে মুক্তির আর কোনো পথ নেই বলে মন্তব্য করেছেন ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আল্লামা ইমাম হায়াত।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঈদে আজম উদযাপন উপলক্ষে বিশ্ব সুন্নি আন্দোলন ও বিশ্ব ইনসানিয়াত বিপ্লবের উদ্যোগে সমাবেশ ও শোভাযাত্রায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ইমাম হায়াত বলেন, প্রাণাধিক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ ছাড়া মানবজীবন মিথ্যা, জুলুম, খুন ও স্বৈর দস্যুতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। সব মানুষের সমান মালিকানা ও বৈষম্যহীন মানবতার রাষ্ট্রই প্রিয়নবীর প্রদত্ত আসল ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা।
তিনি অভিযোগ করেন, ইসলামের নামে বর্তমানে ওয়াবিবাদ, সালাফিবাদ, শিয়াবাদসহ নানা উগ্রবাদ ও গোষ্ঠীবাদ ছড়িয়ে পড়েছে, যা আসল ইসলামকে ধ্বংস করছে। তিনি বলেন, ইসলামের নামে রাষ্ট্র করা মানে আসলে একক গোষ্ঠীর মতবাদ চাপিয়ে দেওয়া এবং জনগণের স্বাধীনতা হরণ।
তিনি আরও বলেন, ঈদে আজম উদযাপন নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং মানবতার মুক্তি ও সত্য রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শপথ। প্রাণাধিক প্রিয়নবীর আগমন ছিল দুনিয়াকে মিথ্যা, শোষণ, সন্ত্রাস ও বৈষম্য থেকে মুক্ত করার মহাবিপ্লব।
সমাবেশ থেকে আল্লামা ইমাম হায়াত আহ্বান জানান, সকল খুন-জুলুম ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সত্য ও মানবতার ভিত্তিতে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
সমাবেশ শেষে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়ে হাইকোর্ট মাজার প্রাঙ্গণে গিয়ে মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হয়।
কেআর/এমআরএম/এমএস