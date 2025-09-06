  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে জশনে জুলুসে অসুস্থ হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০২:০৯ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামে জশনে জুলুসে অসুস্থ হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু
ফাইল ছবি

চট্টগ্রামে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে জশনে জুলুস র‍্যালিতে অংশ নেওয়া এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এ সময় ভিড়ে চাপা পড়ে আহত হয়েছেন আরও এক যুবক।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মুরাদপুর মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশিক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা ব্যক্তির তথ্যমতে, দুপুর ১২টা ১০ মিনিটের দিকে প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে তাকে চমেক হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো নিশ্চিত হয়নি।

নুরুল আলম আশিক আরও জানান, এরপর একই জুলুসে মানুষের ভিড়ে চাপা পড়ে মাহফুজ (৩৫) নামে এক যুবক আহত হন। তাকে চমেক হাসপাতালের ২ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

এমআরএএইচ/এমআরএম/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।