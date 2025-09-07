  2. জাতীয়

মহাখালীতে ২ ঘণ্টা পর সড়ক ছাড়লো পরিবহন শ্রমিকেরা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৯ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সড়কের দুইপাশে আড়াআড়ি করে বাস রেখে যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলেন পরিবহন শ্রমিকেরা

রাজধানীর মহাখালী বাস টার্মিনালের সামনের সড়ক প্রায় দুই ঘণ্টা পর ছেড়ে দিয়েছেন পরিবহন শ্রমিকেরা। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বেলা সোয়া ৩টার দিকে তারা সড়ক ছেড়ে দেন বলে জানিয়েছেন ট্রাফিক গুলশান বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জিয়াউর রহমান জিয়া।

এর আগে বেলা দেড়টার দিকে সড়কের দুইপাশে আড়াআড়ি করে বাস রেখে পরিবহন শ্রমিকেরা সড়ক বন্ধ করে দেন। এতে তীব্র যানজটে আটকা পড়ে ভোগান্তিতে পড়ে নগরবাসী।

এডিসি জিয়াউর রহমান জানান, আমরা পরিবহন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, মালিক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে বসেছিলাম। উভয়পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করা হলে শ্রমিকেরা সড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এর আগে উভয়পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টার কথা জানিয়েছিলেন বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল সরোয়ার।

সড়ক বন্ধ করে দেওয়ার কারণ প্রসঙ্গে ওসি রাসেল সরোয়ার বলেছিলেন, ট্রাফিক পুলিশকে সহায়তাকারী তিতুমীর কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে একতা পরিবহনের চালক-শ্রমিকদের ঝামেলা হয়। এরপর বিষয়টি নিয়ে চালক-শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে বসেন। এর মধ্যে একতা পরিবহনের আরও ৭-৮টি বাস শিক্ষার্থীরা আটকে দেয়। এর জেরে চালক-শ্রমিকেরা সড়কের দুইপাশেই যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। তারা মহাখালী রেলগেইট থেকে নাবিস্কো পর্যন্ত বিভিন্নস্থানে আড়াআড়ি করে বাস রেখে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছিলেন।

