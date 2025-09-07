চেক জালিয়াতির মামলায় গ্রেফতার সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা

চেক জালিয়াতির মামলায় গ্রেফতার সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা
১২ কোটি টাকার চেক জালিয়াতির দুইটি মামলায় পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজলার ‘ওয়ান্ডারলা গ্রিন পার্ক’ নামের রিসোর্ট থেকে তাকে গ্রেফতার করে নবাবগঞ্জ থানা-পুলিশ। সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা নিজেই রিসোর্টটির মালিক বলে জানা গেছে।
রোববার নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো.মমিনুল গ্রেফতারের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন। ওসি মমিনুল বলেন, ১২ কোটি টাকার দুইটি চেক জালিয়াতির মামলায় সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
