বিমানবাহিনীর সাপোর্ট সেল ও ওয়েব পোর্টাল উদ্বোধন

বিমানবাহিনীর সাপোর্ট সেল ও ওয়েব পোর্টাল উদ্বোধন
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সেবা আরও সহজতর ও দ্রুততর করার লক্ষ্যে ‘রিটায়ার্ড অফিসার্স সাপোর্ট সেল’ এবং ‘রিটায়ার্ড অফিসার্স সাপোর্ট পোর্টাল’ উদ্বোধন করা হয়েছে। এই পোর্টালের যথাযথ ব্যবহার শ্রম ও সময় সাশ্রয়ের পাশাপাশি বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনোবল বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিমানবাহিনী সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিমানবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নতুন ‘সাপোর্ট সেল’ এর মাধ্যমে অবসরোত্তর কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় সেবা নিবিড়ভাবে এবং দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে ‘রিটায়ার্ড অফিসার্স সাপোর্ট পোর্টাল’ চালুর মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা দেশ বা বিদেশের যেকোনো স্থান থেকে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে লগইন করে অবসর পরবর্তী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সেবা নিতে পারবেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিমান সদর দপ্তরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, চাকরিরত ও অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
