  2. জাতীয়

ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে বৈঠকের নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:১৫ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ে যমুনায় বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস/ ছবি- পিআইডি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে ধর্মভিত্তিক সব সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করতে ধর্ম মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শিগগির এ বৈঠক শুরু হবে বলে জানা গেছে।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তিনি এ নির্দেশনা দেন।

বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

বৈঠকের বরাত দিয়ে শফিকুল আলম জানান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শিগগির সবার সঙ্গে বৈঠক শুরু করবেন।

এছাড়া ঝটিকা মিছিলসহ বেআইনি সমাবেশ রোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা। এর নেপথ্যে যারা সক্রিয় রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

প্রেস সচিব বলেন, আসন্ন দুর্গাপূজায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে নানান রকম ষড়যন্ত্রমূলক চেষ্টা হতে পারে। প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন- গত বছর দুর্গাপূজায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ভালো অভিজ্ঞতা ছিল।

