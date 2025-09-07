  2. জাতীয়

সংসদ ভবন এলাকায় আওয়ামী লীগের মিছিল, আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৭ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রতীকী ছবি

সংসদ ভবন এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে ২টার দিকে তাকে আটক করা হয়।

তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, বিজয় সরণি মেট্রোরেল স্টেশনের পাশ থেকে আওয়ামী লীগের একদল নেতাকর্মী মিছিল শুরু করে খামারবাড়ির দিকে যান। খবর পেয়ে পুলিশ মাদারীপুরের শিবচরের বাসিন্দা নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা সিরাজুল ইসলামকে ব্যানারসহ আটক করে।

মিছিলটি বিজয় সরণি মেট্রোরেল স্টেশনের নিচ থেকে শুরু হয়ে সংসদ ভবনের রাস্তা ধরে খামারবাড়ি গিয়ে শেষ হয় বরে জানান তিনি।

