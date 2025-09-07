গোপালগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ গ্রেফতার ১৩
নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আমির হামজাসহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের আরও ১৩ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
গত ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
গ্রেফতাররা হলেন- কাফরুল থানা মহিলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সদস্য ও ৯৪ নং ওয়ার্ড মহিলা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি নাহিদা নূর সুইটি (৪৮), মতিঝিল থানা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মিরাজ সিকদার (২৮), আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী মো. বায়েজিদ (৪৫), উত্তরা পশ্চিম থানা শ্রমিকলীগ নেতা মহর আলী (৪০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি শেখ ইবনে সাদিক (৩০), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বিপ্লব (৫৩), কোতোয়ালি থানার ৩৫নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক নিতাই ঘোষ (৬৫), আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী মো. শামীম শিকদার (৪০), বংশাল থানান ৩২নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমতিয়াজ উদ্দীন সুমিত (২৯), গোপালগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আমির হামজা (২৮), গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সাকিব কাজী (২৪), রূপনগর থানা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মো.নাদিম শেখ (২২), যুবলীগ কর্মী মো. রেজওয়ান হাওলাদার (২৯)।
ডিবির বরাতে তালেবুর রহমান বলেন, শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে ডিবি-সাইবারের একটি আভিযানিক দল রাজধানীর কাফরুল থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে নাহিদা নূর সুইটিকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে একই দিন বিকেল পৌনে ৩টার দিকে ফকিরাপুল কমিশনার গলি এলাকায় অভিযান চালিয়ে মিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করে ডিবি-মতিঝিল বিভাগের একটি টিম। বিকেল ৩টার দিকে রাজধানীর কাফরুল থানার পূর্ব কাজীপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. বায়েজিদকে গ্রেফতার করে ডিবি-গুলশান বিভাগের একটি টিম। বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে ডিবি-উত্তরা বিভাগের একটি টিম তুরাগ থানার ১৫নং সেক্টরের ২নং ব্রিজ এলাকায় অভিযান চালিয়ে মহর আলীকে গ্রেফতার করে।
এদিন রাত ৯টা ৫মিনিটের দিকে ডিবি-লালবাগ বিভাগের লালবাগ জোনাল টিম কাঁটাবন এলাকায় অভিযান চালিয়ে শেখ ইবনে সাদিককে, রাত ৯টা ২০ মিনিটের দিকে পরিবাগ এলাকা থেকে আমিনুল ইসলাম বিপ্লবকে ও দিবাগত রাত ২টা ২৫ মিনিটের দিকে কোতয়ালি থানার নয়াবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিতাই ঘোষকে গ্রেফতার করে। রাত ৮টা ৪৫ মিনিটের দিকে কেরানীগঞ্জ থানার দাড়িপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. শামীম শিকদারকে গ্রেফতার করে ডিবি লালবাগ বিভাগের আরেকটি টিম। রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে বংশাল থানা এলাকা থেকে ইমতিয়াজ উদ্দীন সুমিতকে গ্রেফতার করে ডিবি ওয়ারী বিভাগ।
এছাড়াও শনিবার রাত সাড়ে ১২টার পর থেকে রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করে আমির হামজা, মো. সাকিব কাজী, মো. নাদিম শেখ ও মো. রেজওয়ান হাওলাদারকে গ্রেফতার করে ডিবি তেজগাঁও বিভাগ।
তালেবুর রহমান বলেন, গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল করার মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন।
গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।
