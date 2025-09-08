প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছ থেকে কৌশলে ডলার হাতিয়ে নিতেন তিনি

প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছ থেকে কৌশলে ডলার হাতিয়ে নিতেন তিনি
ডলার প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মসাৎকারী চক্রের মূল হোতা আদিব ফয়েজকে গ্রেফতার করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। রাজধানীর খিলগাঁওয়ের সিপাহীবাগ এলাকায় ভাড়া বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান এই তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, আদিব ফয়েজ দেশে অবস্থান করেও যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছ থেকে অভিনব কৌশলে ডলার হাতিয়ে নিতেন। পাশাপাশি দেশের ভেতরেও বহু মানুষের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
প্রতারণার পর রমনা থানায় মামলা রুজু হয়। মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে সিআইডি ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ বিভাগ। তদন্ত চলাকালে মূল আসামি আদিব ফয়েজকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তাকে ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে।
প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানান সিআইডির এই কর্মকর্তা।
টিটি/এমআইএইচএস/জেআইএম