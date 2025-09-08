হাটহাজারীতে সংঘর্ষের ঘটনায় ওসি প্রত্যাহার

হাটহাজারীতে সংঘর্ষের ঘটনায় ওসি প্রত্যাহার
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে সংঘর্ষের ঘটনায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু কাওসার মাহমুদকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে তাকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করা হয়। তার স্থলে থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পরিদর্শক (তদন্ত) মোস্তাক আহম্মেদকে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী তারেক আজিজ।
এর আগে একই দিন বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করে হাটহাজারী মাদরাসা কর্তৃপক্ষ। এতে ওই ঘটনায় ওসির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় এবং তাকে প্রত্যাহারেরও দাবি জানানো হয়। একই দাবিতে রাতে শিক্ষার্থীরাও বিক্ষোভ করেন।
