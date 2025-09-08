চট্টগ্রামে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৯
চট্টগ্রাম নগরের বন্দর থানা-পুলিশের অভিযানে পরোয়ানাভুক্ত ৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বন্দর থানা-পুলিশের একাধিক দল অভিযান চালিয়ে ৯ জনকে গ্রেফতার করে। তাদের মধ্যে দুজন ফৌজদারি মামলার (জিআর) এবং সাতজন নালিশি মামলার (সিআর) আসামি।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন মিজানুর রহমান বাবুল, নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ জাফর ইকবাল, মো. আব্দুর রহিম, মো. মামুনুর রশিদ, ইমদাদ ইকবাল, মো. রাশেদ, মো. নাজিম উদ্দিন ও লায়লা বেগম।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন জানান, আসামিদের বিরুদ্ধে বন্দর, পাহাড়তলী, ডবলমুরিং ও চকবাজার থানায় হওয়া বিভিন্ন মামলার পরোয়ানা ছিল। তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
এমআরএএইচ/একিউএফ/জিকেএস