নতুন করে এসেছে ৭৫০ রোহিঙ্গা, জানালো সেনা সদর
বাংলাদেশে গত এক মাসে নতুন করে ৭৫০ জন রোহিঙ্গা প্রবেশ করে বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানিয়েছে সেনা সদর।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা সেনানিবাসের অফিসার্স মেসে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বক্তব্য দেন সেনা সদরের মিলিটারি অপারেশন্সের পরিচালক কর্নেল মো. শফিকুল ইসলাম।
কর্নেল শফিকুল জানান, বিগত এক মাসে প্রায় ৭৫০ জন রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে বিভিন্ন এফডিএমএন (জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক) ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে। যৌথ বাহিনী এ সময়ে রোহিঙ্গা শিবির এবং আশপাশের এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৯টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৫২৯ রাউন্ড গোলাবারুদ ও বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করেছে।
এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযান পরিচালনা করে ৯ লাখ ১২ হাজার ইয়াবা, এক কেজি ক্রিস্টাল আইস এবং ১৭ লাখ টাকা মূল্যের সিগারেট, পোশাক, খাবার, প্রসাধনীসহ অন্যান্য সামগ্রী জব্দ করেছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।
চবিতে সংঘর্ষ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয় গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়ে কর্নেল শফিকুল বলেন, গত ৩১ আগস্ট রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটের কাছে একজন ছাত্রীর রাতে ভাড়া বাসায় যাওয়াকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা প্রহরীর সঙ্গে উত্তেজনা দেখা দেয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থী ও স্থানীয় গ্রামবাসীর মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের তিনটি গাড়ি ভাঙচুরসহ কিছু পুলিশ সদস্যের ওপর হামলা চালানো হয়। পরে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় রাত আনুমানিক ৩টায় সেনাবাহিনী ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা একত্রে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
রাজধানীতে সংঘর্ষ
রাজধানীর বিজয়নগরে গণঅধিকার পরিষদ ও জাতীয় পার্টির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে এ সেনা কর্মকর্তা বলেন, জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে সেনাবাহিনীর সাহায্যের জন্য অনুরোধ করে। সেনাবাহিনী ওই স্থানে পৌঁছানোর পর উত্তেজিত নেতাকর্মীদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিহার করতে বারবার অনুরোধ জানায় এবং পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। পরে বিশৃঙ্খলাকারীরা মশাল, লাঠি ও ইটপাটকেলসহ অবস্থান নিয়ে পুনরায় সহিংসতা শুরু করে।
কর্নেল শফিকুল বলেন, বিশৃঙ্খলাকারীরা একাধিক স্থানে অগ্নিসংযোগ এবং সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে সেনাবাহিনীর পাঁচ এবং পুলিশের ছয় সদস্য গুরুতর আহত হন। সেনাবাহিনীর একটি পিকআপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে রাত সাড়ে ৯টায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।
পাহাড়ে অভিযান
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত এক মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট আটটি গোয়েন্দা তথ্যনির্ভর অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে ১৮টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৬১ রাউন্ড গোলাবারুদ, মাদকসহ অন্যান্য সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। অভিযানগুলোতে মোট ৩৭ ‘সন্ত্রাসীকে’ গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে ১৭ জন জেএসএস, দুজন ইউপিডিএফ ও একজন এমএলপি সদস্য, চারজন মাদক কারবারি, দুজন মানবপাচারকারী এবং ১১ জন বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত।
কর্নেল শফিকুল বলেন, গত ১৫ আগস্ট খাগড়াছড়ি রিজিয়নের আওতাধীন শান্তিনগর এলাকায় এমএলপির বিরুদ্ধে অভিযানে আটটি আগ্নেয়াস্ত্র, ৪৪ রাউন্ড গোলাবারুদ ও অন্যান্য সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। এ ছাড়া সেনাবাহিনী গত ২৫ জুলাই থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত এক মাসব্যাপী বান্দরবানের রুমা উপজেলার দুর্গম এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এতে কেএনএ’র (কুকি-চিন ন্যাশনাল আর্মি) একটি সুরক্ষিত প্রশিক্ষণ ঘাঁটি চিহ্নিত ও ধ্বংস করা হয়। অভিযানকালে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।
নীলফামারিতে বিশৃঙ্খলা
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, নীলফামারির উত্তরা ইপিজেডের এভারগ্রিন কোম্পানিতে বকেয়া বেতন ও অবৈধভাবে শ্রমিক ছাঁটাই নিয়ে গত ২ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উত্তেজনা দেখা দেয়। উত্তেজিত শ্রমিকেরা মূল গেটের সামনে অবস্থান নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। একপর্যায়ে তারা কর্তব্যরত পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও লাঠি নিয়ে হামলা চালিয়ে কিছু সদস্যদের মারাত্মকভাবে আহত করেন এবং একজনের অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিনিয়ে নেন। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ একত্রে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এ ঘটনায় অনেক পুলিশ সদস্যসহ ছয় সেনাসদস্য আহত হন, যার মধ্যে এক সেনাসদস্য বর্তমানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন।
দালাল ও ভেজাল রোধ
হাসপাতাল এলাকায় দালাল চক্র দমনে সেনাবাহিনী গত ২৬ আগস্ট মহাখালী ক্যানসার হাসপাতালে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় বিভিন্ন অনিয়ম করে জনসাধারণের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার অভিযোগে দালাল চক্রের হোতাসহ ৬২ দালালকে আটক করা হয়
এ ছাড়া ভেজাল প্রসাধনী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও কারখানায় বিশেষ অভিযান পরিচালনার অংশ হিসেবে গত ১৭ আগস্ট মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ভেজাল প্রসাধনী উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠান সাময়িক বন্ধ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের গ্রেফতার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
বালু তোলা বন্ধ ও অগ্নিনির্বাপণ
নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন প্রতিরোধে সেনাবাহিনীর অভিযানের অংশ হিসেবে গত এক মাসে মানিকগঞ্জে ৯টি ড্রেজার জব্দ করা হয়। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারজনকে গ্রেফতার করা হয়।
অন্যদিকে, গত এক মাসে আশুলিয়ার একটি পাট গুদাম এবং মানিকগঞ্জের নিলীমা ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সেনাবাহিনী ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে সমন্বিতভাবে দ্রুততম সময়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। যার ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।
চিকিৎসা
জুলাই অভ্যুত্থানে আহতদের সুচিকিৎসা দিতে সেনাবাহিনী এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৫৬ জনকে দেশের বিভিন্ন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। যার মধ্যে ঢাকা সিএমএইচে ৩৫ জন এখনো চিকিৎসাধীন।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
কর্নেল শফিকুল বলেন, সেনাবাহিনীর সদস্যরা গত ১৬ আগস্ট ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জন্মাষ্টমী উৎসব সুন্দর ও নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পন্নের জন্য দায়িত্ব পালন করেছেন। সেনাবাহিনী দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখাসহ বিদেশি কূটনৈতিক ব্যক্তি ও দূতাবাসগুলোর সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের কাজে নিয়োজিত রয়েছে।
টিটি/একিউএফ