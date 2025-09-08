  2. জাতীয়

খিলক্ষেতে মাইক্রোবাস থেকে অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, গ্রেফতার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
র‍্যাবের অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তিরা/জাগোনিউজ

রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকায় একটি মাইক্রোবাসে তল্লাশি চালিয়ে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১৩ রাউন্ড গুলিসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-১। এ সময় একটি মাইক্রোবাস, চারটি মোবাইল ফোন, চারটি সিমকার্ড এবং নগদ ৪ হাজার ২০০ টাকা জব্দ করা হয়।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন মো. গোলাম মাওলা কায়েছ (৫৭), মো. নাসিম রেজা (৩০), মো. আবুল কালাম আজাদ (৪০) ও মো. পিয়ার হোসেন (৪২)। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) র‍্যাব-১-এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার সালমান নূর আলম এ তথ্য জানান।

সহকারী পুলিশ সুপার সালমান নূর আলম বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানীসহ সারাদেশে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, খুন ও সশস্ত্র হামলার ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলোতে দেখা যায়, বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা। জনবহুল এলাকা, বাজার কিংবা আবাসিক সড়কগুলোতেও তারা সশস্ত্র অবস্থায় হামলা চালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে র‍্যাবের গোয়েন্দা ও আভিযানিক দল অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারে বিশেষ অভিযান ও চেকপোস্ট পরিচালনা করছে। এরই অংশ হিসেবে ৭ সেপ্টেম্বর রাতে খিলক্ষেত থানার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে ঢাকা রিজেন্সি হোটেলের সামনে একটি চেকপোস্ট বসায় র‍্যাব-১।

সালমান নূর আলম আরও বলেন, সন্দেহভাজন একটি মাইক্রোবাসে তল্লাশি করে র‍্যাব সদস্যরা একটি দেশীয় পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, ১১ রাউন্ড গুলি, দুটি ওয়ান শুটার গান ও দুটি কার্তুজ উদ্ধার করে।

র‍্যাব কর্মকর্তা সালমান নূর আরও জানান, চক্রটি রাজধানীসহ আশপাশের এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

