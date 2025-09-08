৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ
বিআইএ ভাইস প্রেসিডেন্ট সাখাওয়াতের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
বিমা কোম্পানির মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিআইএ) ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী সাখাওয়াত হোসেন লিন্টুর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৪ কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক মো. রুবেল হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের জনসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম।
কাজী সাখাওয়াত অগ্রণী ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান ও এমসিও ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী।
দুদকের অভিযোগে বলা হয়, কাজী সাখাওয়াতের গ্রহণযোগ্য আয়ের পরিমাণ ২৪ কোটি ২৬ লাখ ৯ হাজার ৪৬০ টাকা। অপরদিকে তার সঞ্চয়ের পরিমাণ পরিমাণ ৬ কোটি ৫১ লাখ ২৩ হাজার ৭৬৬ টাকা। নিট সঞ্চয় বাদ দিয়ে তার বৈধ আয় দাঁড়ায় ১৭ কোটি ৭৪ লাখ ৮৫ হাজার ৬৯৪ টাকা। অথচ তার নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ২১ কোটি ৭৬ লাখ ২৪ হাজার ১৫৬ টাকা।
এ হিসাবে জ্ঞাত আয়ের উৎসের বাইরে কাজী সাখাওয়াতের অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ রয়েছে ৪ কোটি ১ লাখ ৩৮ হাজার ৪৬২ টাকা। এ জন্য তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে অভিযোগ আনা হয়েছে।
