রায়েরবাজারে কিশোর গ্যাংয়ের সংঘর্ষ, যুবকের বাম পা বিচ্ছিন্ন

রায়েরবাজারে কিশোর গ্যাংয়ের সংঘর্ষ, যুবকের বাম পা বিচ্ছিন্ন
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় রনি খান (২০) নামে এক যুবককে কুপিয়ে তার বাম পা প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে দাঁতভাঙা সোহাগ গ্রুপের সদস্যরা।
আহত যুবক ‘কিশোর গ্যাং পিচ্চি আবির গ্রুপের’ অন্যতম সদস্য। তার বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় একাধিক ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও ডাকাতি মামলা রয়েছে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার দিকে রায়েরবাজার পারটেক্স গলি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়।
রনিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা বড় ভাই রকি বলেন, আমার ভাই আগের অপকর্ম থেকে ভালো হয়ে গেছে। সে মোহাম্মদপুর এলাকায় থাকে না। বর্তমানে সে মেঘনা এলাকার ভাটারচর সিনোবাংলা নামে একটি কোম্পানিতে চাকরি করে। কখন সে মোহাম্মদপুরে এসেছে সেটাও আমরা বলতে পারি না। পরে খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এসেছি।
চিকিৎসক জানিয়েছেন তার মাথায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে কোপানো হয়েছে। বাম পা প্রায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার অবস্থা। এছাড়া হাতে ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ধারালো অস্ত্রের কোপের চিহ্ন রয়েছে। সে আরও জানায়, রনিকে দাঁতভাঙা সোহাগ গ্রুপের সোহাগ ও রিপনসহ অন্তত ১৫ থেকে ১৬ জন মিলে কুপিয়ে জখম করেছে।
মোহাম্মদপুর থানার রায়েরবাজার ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. নাজমুল হাসান জানান, রায়েরবাজার পারটেক্স গলি এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দাঁতভাঙা সোহাগ গ্রুপের সোহাগসহ বেশ কয়েকজন ধারালো চাপাতি নিয়ে রনি নামে অন্য কিশোরকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। বর্তমানে সে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন আছে।
এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত চারজনকে আটক করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, জড়িত অন্যদের আইনের আওতায় আনা হবে। বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
