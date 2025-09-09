‘খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলে’ ১৫ কোটি টাকা প্রতারণা, মামলা

‘খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলে’ ১৫ কোটি টাকা প্রতারণা, মামলা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নাম ভাঙিয়ে প্রতারণা ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে মোতাল্লেছ হোসেন নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং মামলা করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান।
সিআইডির ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের বরাতে তিনি জানান, মোতাল্লেছ হোসেন নামের এক ব্যক্তি নিজেকে খালেদা জিয়ার লিয়াজোঁ অফিসার পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। তার নামে খোলা ব্যাংক হিসাবে প্রায় ২০ কোটি টাকার লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে।
তদন্তে আরও জানা যায়, মোতাল্লেছ হোসেনের এম এল ট্রেডিং নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স থাকলেও বাস্তবে প্রতিষ্ঠানটির কোনো কার্যক্রম পাওয়া যায়নি। তিনি কখনো গার্মেন্টস মালিক, কখনো চা-বাগান উদ্যোক্তা বা ঠিকাদারি ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে প্রভাবশালী মহলে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। পরে বিএনপির বিভিন্ন নেতাকর্মীদের কাছে খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং তার নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে প্রায় ১৫ কোটি টাকা নেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
বর্তমানে তার বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে থাকা ৫ কোটি ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৭৮২ টাকা আদালতের আদেশে ফ্রিজ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ৭ সেপ্টেম্বর মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে পল্লবী থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে (মামলা নম্বর: ১৯)।
মামলায় মোতাল্লেছ হোসেনসহ অজ্ঞাতনামা আরও দুই থেকে তিনজনকে আসামি করা হয়েছে। সিআইডির এ কর্মকর্তা আরও জানান, প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য তদন্ত চলছে।
