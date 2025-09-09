  2. জাতীয়

অবশেষে পরিবারের কাছে ফিরলেন প্রবাসী মুজিবুর রহমান

প্রকাশিত: ০৪:৩৬ এএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় ২৮ বছরের তরুণ মুজিবুর রহমান পাড়ি জমিয়েছিলেন মালয়েশিয়ায়। নতুন জীবনের স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা করা সেই যুবক অচিরেই জীবনসংগ্রামের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হন। এক দুর্ঘটনায় তার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে, হয় রক্তক্ষরণ। টানা নয় মাস তিনি ট্রমায় কাটান। বর্তমানে তিনি শারীরিকভাবে চলাচলে সম্পূর্ণ অক্ষম।

একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির এমন পরিণতিতে স্তব্ধ হয়ে যায় পুরো পরিবার। অসহায় পরিবার মালয়েশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাছে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার আবেদন জানায়। হাইকমিশন বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতার উদ্যোগ নেয়।

অবশেষে বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের আর্থিক সহায়তায় এবং মালয়েশিয়ার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, হাসপাতাল ও এয়ারলাইন্সের সমন্বয়ে মুজিবুর রহমানকে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

নিজেদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানায় বাংলাদেশ হাইকমিশন। পুরো প্রক্রিয়ায় যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাংলাদেশ হাইকমিশন।

