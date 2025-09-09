  2. জাতীয়

ঢাকায় আসছে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদল

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৫ এএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকায় আসছে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদল

ঢাকায় আসছে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। আগামী ১৫ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করবে দলটি।

প্রতিনিধিদলটির নেতৃত্ব দেবেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মানবাধিকারবিষয়ক সাব-কমিটির চেয়ারম্যান মুনির সাতৌরি। সফরকালে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে বৈঠক করবেন তারা। কূটনৈতিক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জাগো নিউজকে জানান, ইউরোপীয় পার্লামেন্টের একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রিয়াজ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবে।

জানা যায়, ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদল কক্সবাজারও সফর করবেন। সেখানে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করবেন তারা।

কূটনৈতিক সূত্র জানায়, চলতি মাসে ব্রাসেলস থেকে অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, মানবাধিকার, সম্ভাব্য নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও বিনিয়োগ অর্থায়ন নিয়ে একাধিক সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঢাকা ও ব্রাসেলস উভয়ই এসব বিষয়ে ফলপ্রসূ ও গঠনমূলক আলোচনার প্রত্যাশা করছে।

মানবাধিকার রক্ষায়, প্রচারে ও প্রতিরক্ষায় ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং এর মানবাধিকার বিষয়ক সাবকমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইইউর বৈদেশিক নীতি ও কার্যক্রমে মানবাধিকারকে কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে রাখার দায়িত্ব পালন করে এ সাবকমিটি। বিশেষত শরণার্থী সুরক্ষা, অভিবাসন ও বাণিজ্যের মতো বহির্বিশ্ব নীতিতে মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে এই কমিটি।

এ সাবকমিটি সিভিল সোসাইটি সংগঠন, মানবাধিকার রক্ষাকারী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং উন্নয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপের জন্য সোচ্চার থাকে।

এদিকে সম্প্রতি ঢাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়ামের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেখানে বাংলাদেশ-ইইউ সম্পর্কের একটি ‘সমন্বিত পর্যালোচনা’ অনুষ্ঠিত হয়।

জেপিআই/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।