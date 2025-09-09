  2. জাতীয়

ঢাবির প্রবেশপথে কঠোর নিরাপত্তা বলয়, কার্ড ছাড়া প্রবেশ নিষেধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪১ এএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাবির প্রবেশপথে কঠোর নিরাপত্তা বলয়, কার্ড ছাড়া প্রবেশ নিষেধ
ডাকসুর নির্বাচন ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা বলয়, ছবি: কৌশিক রায়

উৎসবমুখর পরিবেশে সকাল থেকে শুরু হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। নির্বাচন ঘিরে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে কঠোর নিরাপত্তা বলয়। পরিচয় নিশ্চিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ড ছাড়া প্রবেশে করতে দেওয়া হচ্ছে না ক্যাম্পাসে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) নীলক্ষেত সংলগ্ন ফটক ঘুরে নিরাপত্তার এমন চিত্র দেখা গেছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকে দেওয়া হয়েছে ব্যারিকেড। ব্যারিকেডের ভেতরে একপাশে অবস্থান করছে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। আর অন্য পাশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগত শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র (বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ড) দেখে অনুমতি দিচ্ছেন ভেতরে প্রবেশের।

ঢাবির প্রবেশপথে কঠোর নিরাপত্তা বলয়, কার্ড ছাড়া প্রবেশ নিষেধ

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ফটকের বিপরীত পাশে থানার সামনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও র‌্যাব সদস্যদের উপস্থিতিও দেখা গেছে।

এদিকে, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে এই ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।

দীর্ঘবিরতির পর আয়োজিত ডাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ জন এবং নারী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন।

ঢাবির প্রবেশপথে কঠোর নিরাপত্তা বলয়, কার্ড ছাড়া প্রবেশ নিষেধ

ভোটকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে তিনস্তরের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি ভোটগণনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রগুলোতে এলইডি স্ক্রিনে সরাসরি ফলাফল প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নে ক্যাম্পাসের প্রবেশপথগুলোতে সোমবার রাত থেকেই অবস্থান নিয়েছেন বিপুলসংখ্যক পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য।

এসব জায়গায় পুলিশের পাশাপাশি বিএনসিসিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষার্থীরা অবস্থান নিয়েছেন।

ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। টিএসসি এলাকায় পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এছাড়াও কাম্পাসে ডগ স্কোয়াড ও বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট নিয়োজিত রয়েছে।

কেআর/এসএনআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।