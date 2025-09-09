এবার কিরগিজস্তান থেকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে ১৮০ বাংলাদেশিকে
যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের পর এবার মধ্য এশিয়ার দেশ কিরগিজস্তান থেকে ১৮০ জন অনিবন্ধিত বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টা ১০ মিনিটে এয়ারো নোমাড এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইটে তারা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) তাদের বাংলাদেশে পাঠানোর কথা থাকলেও অনিবার্য কারণবশত ফ্লাইটটি বাতিল হয়।
সোমবার তাশখন্দে বাংলাদেশ দূতাবাস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এসব তথ্য জানায়। দূতাবাস সূত্রে জানা গেছে, অনিবন্ধিত থাকার অভিযোগে কিরগিজ কর্তৃপক্ষ তাদের ডিপোর্ট করছে।
এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
জানা গেছে, গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন খাতে বেশি বেতনের কাজ ও অন্য দেশে চাকরি পাবেন-এই আশায় মধ্য এশিয়ার দেশটিতে গিয়েছিলেন তারা। অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাচারকারীদের বানানো আকর্ষণীয় ভিডিও দেখে ভালো বেতনে চাকরির খোঁজে উজবেকিস্তান হয়ে কিরগিজস্তান যান। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারেন, তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। এর আগেও চাকরির প্রলোভনে দেখিয়ে বা ইউরোপ পাঠানোর প্রলোভনে পাচারকারী চক্র বাংলাদেশিদের মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে নিয়ে প্রতারণা করেছে। দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে আজ রাতে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক ও সিভিল অ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম বিদেশ থেকে ফেরত আসা বাংলাদেশিকে বিমানবন্দরে জরুরি সহায়তা প্রদান করবে।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বৈধ নথিপত্র ছাড়া বসবাসের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩০ বাংলাদেশিকে হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশটিতে বৈধ কাগজপত্রবিহীন অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে।
এরও আগে ৩০ আগস্ট যুক্তরাজ্যে অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ১৫ বাংলাদেশিকে বিশেষ চার্টার ফ্লাইটে দেশে পাঠানো হয়।
জেপিআই/ইএ/জেআইএম