  2. জাতীয়

ক্যাবের নতুন সভাপতি সফিকুজ্জামান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৪ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্যাবের নতুন সভাপতি সফিকুজ্জামান
এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান

কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ক্যাবের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তাকে ক্যাবের সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়।

এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান ১৩তম বিসিএসের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৯৪ সালে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি মাঠ প্রশাসনসহ একাধিক মন্ত্রণালয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

এরপর তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে যোগ দেন। পরে তিনি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। সম্প্রতি তিনি অবসরোত্তর ছুটিতে আছেন।

এনএইচ/এনএইচআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।