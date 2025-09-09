  2. জাতীয়

মাদকের টাকা চাওয়ায় বাবার ধাক্কা, বঁটির ওপর পড়ে ছেলের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৫ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানী ডেমরা বামৈল মধ্যপাড়া এলাকা থেকে মো. বাকির হোসেন (২৫) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, পেশায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালক বাকিব।

ডেমরা থানার উপ-পরিদর্শক(এস আই) মো. মনজুরুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে দুপুরের দিকে ডেমরা বামৈল মধ্যপাড়া এলাকার ভাড়া বাসার পাশের খোলা জায়গা থেকে রাকিবের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তে জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, আমরা জানতে পারি বাকির মাদকাসক্ত ছিলেন। মাদক সেবনের জন্য তিনি বাবা কাশেমের থেকে ২০০ টাকা চান। পরে এ বিষয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে কাশেম ধাক্কা দিলে পাশেই একটি বঁটির ওপর পড়ে যায় রাকিব। এতে তার মৃত্যু হয়।

তিনি জানান, এ বিষয় নিয়ে কাশেমকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া চলমান।

