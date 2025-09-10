বিএসটিআই সনদ না থাকায় আইসক্রিম ও বেকারি ফ্যাক্টরিকে জরিমানা

বিএসটিআই সনদ না থাকায় আইসক্রিম ও বেকারি ফ্যাক্টরিকে জরিমানা
বিএসটিআই- এর অনুমোদন ছাড়া পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি করার অপরাধে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় দুটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো নিউ পপুলার আইসক্রিম ফ্যাক্টরি এবং আধুনিক ব্রেড অ্যান্ড বেকারি।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহা চৌধুরী মসজিদ রোড ও কলেজ বাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আল আমিন হোসেন। সময় উপস্থিত ছিলেন বিএসটিআই চট্টগ্রামের ফিল্ড অফিসার জেরিন তাসনিম ও পরীক্ষক প্রিময় মজকুরী জয়।
অভিযানকালে, বিএসটিআই-এর সিএম (কম্পালসরি মার্কিং) সনদ না থাকায় নিউ পপুলার আইসক্রিম ফ্যাক্টরিকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া, মোড়কজাতকরণের সনদ না থাকায় আধুনিক ব্রেড অ্যান্ড বেকারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ সময় প্রতিষ্ঠান দুটিকে বিএসটিআইয়ের মানদণ্ড অনুসরণ ও কারখানা আধুনিকীকরণ নিশ্চিতসহ বিএসটিআইয়ের অনুমোদন নিয়ে পণ্য তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।
