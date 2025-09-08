চট্টগ্রামে পানি প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিকে ২ লাখ টাকা জরিমানা
চট্টগ্রামে ‘সততা প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার’ নামের পানি প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিকে দুই লাখ টাকা জরিমানাসহ সিলগালা করা হয়েছে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা ও সিলগালা করে।
এদিন নগরীর খাজা রোড, মাইজ পাড়া, হানিফার দোকান সংলগ্ন এলাকায় নিয়মিত বাজার তদারকি অভিযান চালানো হয়।
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ফ্যাক্টরিটি বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়া পানি প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাত করতো এবং এর আড়ালে নিজস্ব নামে নকল স্টারিং পাওয়ার অয়েল তৈরি করে আসছিল।
অভিযানে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির কারণে একই এলাকার ‘জয়নাব মেডিকেল হলকে’ পাঁচ হাজার টাকা এবং ‘জননী মেডিসিন হলকে’ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও একই এলাকায় অবস্থিত ‘আল হাসান বেকারিকে’ মেয়াদ ছাড়া মিষ্টান্ন বিক্রি করায় পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
অভিযানে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ ফয়েজ উল্যাহ, সহকারী পরিচালক মো. আনিছুর রহমান, মাহমুদা আক্তার ও আলোকচিত্রী মো. আফতাবুজ্জামানসহ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি টিম অংশ নেয়।
জনস্বার্থে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের এ তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন উপপরিচালক ফয়েজ উল্যাহ৷
এমআরএএইচ/ইএ