কাতারে ইসরায়েলি আগ্রাসন ‘উসকানিমূলক’, নিন্দা বাংলাদেশের

কাতারে ইসরায়েলি আগ্রাসন ‘উসকানিমূলক’, নিন্দা বাংলাদেশের
কাতারে ইসরায়েলি সামরিক আগ্রাসনকে ‘বেআইনি ও উসকানিমূলক’ আখ্যা দিয়ে এ হামলার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, এ ধরনের পদক্ষেপ কাতারের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের নীতিমালারও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
বাংলাদেশ এ ‘বেআইনি ও উসকানিমূলক’ হামলার বিরুদ্ধে কাতার সরকার এবং ভ্রাতৃপ্রতিম কাতারবাসীর প্রতি অটল সংহতি প্রকাশ করেছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এ হামলার ঘটনা আবারও প্রমাণ করে যে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের প্রতি ইসরায়েলের অগ্রাহ্যতা অব্যাহত রয়েছে। এমন কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে।
বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে, বিশেষ করে জাতিসংঘ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের প্রতি সম্মান বজায় রাখতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
