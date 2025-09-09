কাতারে ইসরায়েলি হামলা: কী বললো সৌদি-আমিরাত

কাতারে ইসরায়েলি হামলা: কী বললো সৌদি-আমিরাত
কাতারের রাজধানী দোহায় ইসরায়েলি হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।
সৌদি আরব একে ‘নিষ্ঠুর ইসরায়েলি আগ্রাসন’ এবং ‘ভ্রাতৃপ্রতিম কাতারের সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট লঙ্ঘন’ বলে আখ্যা দিয়েছে। দেশটি সতর্ক করে বলেছে, ইসরায়েল আন্তর্জাতিক আইন ও সব ধরনের বৈশ্বিক নীতিমালা অমান্য করছে। তারা যদি এমন ‘অপরাধমূলক আগ্রাসন অব্যাহত রাখে তবে ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনবে’।
অন্যদিকে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্যেষ্ঠ কূটনৈতিক উপদেষ্টা আনোয়ার গারগাশ বলেছেন, আমিরাত কাতারের পাশে রয়েছে এবং ‘বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ইসরায়েলি হামলার’ কঠোর নিন্দা জানাচ্ছে। তিনি বলেন, আরব উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা অবিভাজ্য।
গারগাশ জোর দিয়ে বলেন, এই আগ্রাসনের মোকাবিলায় আমাদের দেশ কাতারের সঙ্গে পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করছে।
এদিকে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দোহায় হামাস নেতাদের ওপর চালানো হামলা সম্পূর্ণভাবে ইসরায়েলের নিজস্ব অভিযান ছিল। বিবৃতিতে বলা হয়, আজকের অভিযানে হামাসের শীর্ষ সন্ত্রাসী নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে ইসরায়েল। এটি সম্পূর্ণভাবে ইসরায়েলের নিজস্ব অভিযান। ইসরায়েল এটি শুরু করেছে, পরিচালনা করেছে এবং এর পূর্ণ দায়িত্ব নিচ্ছে।
এর আগে, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে দোহায় আচমকা হামলা চালায় ইসরায়েল। তাদের এই হামলার লক্ষ্যবস্তু যারা ছিলেন, তারা ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্যই সেখানে গিয়েছিলেন। হামাসের একটি সূত্র আল-জাজিরাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
এই ঘটনার কঠোর নিন্দা জানিয়েছে কাতার। কাতারি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারি এক বিবৃতিতে বলেছেন, দেশটি এই হামলাকে সর্বোচ্চ কঠোরভাবে নিন্দা জানাচ্ছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
কেএএ/