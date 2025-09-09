কাতারে ইসরায়েলি হামলা

দোহায় মার্কিন দূতাবাসের কর্মীদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৮ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কাতারে ইসরায়েলের হামলা/ ছবি: X@EyeonPalestine

কাতারে ইসরায়েলি হামলার পর প্রথমবারের মতো মন্তব্য করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দোহায় মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে, তারা ‘কাতারের রাজধানীতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবর পেয়েছে।’

দূতাবাস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এক পোস্টে জানিয়েছে, তাদের স্থাপনা ও কর্মীদের জন্য ‘শেল্টার-ইন-প্লেস’ (নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা) নির্দেশ জারি করা হয়েছে। একই সঙ্গে তারা কাতারে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদেরও নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

এর আগে, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে দোহায় হামলা চালায় ইসরায়েল। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছে, তারা হামাসের কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে।

হামাসের একটি সূত্র আল-জাজিরাকে জানিয়েছে, হামাসের আলোচক দলকে নিশানা করে এই হামলা চালানো হয়।

এই ঘটনার কঠোর নিন্দা জানিয়েছে কাতার। কাতারি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারি এক বিবৃতিতে বলেছেন, দেশটি এই হামলাকে সর্বোচ্চ কঠোরভাবে নিন্দা জানাচ্ছে।

তিনি জানান, এই হামলা ছিল এমন আবাসিক ভবনের ওপর, যেখানে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর কয়েকজন সদস্য থাকতেন।

আল-আনসারি বলেন, এই অপরাধমূলক হামলা সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ও বিধিনিষেধের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং কাতার ও সেখানে বসবাসরত জনগণের নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এই হামলার কড়া নিন্দা জানিয়ে কাতার সরকার নিশ্চিত করছে, তারা ইসরায়েলের এই অযাচিত কর্মকাণ্ড এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রতি এর অবহেলা সহ্য করবে না। দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যেকোনো পদক্ষেপও বরদাশত করা হবে না। সর্বোচ্চ স্তরে তদন্ত চলছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আরও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে।

হামলায় হতাহতের সংখ্যা বা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।

সূত্র: আল-জাজিরা
